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В Иордании заявили об уничтожении пяти иранских ракет

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны Иордании на рассвете сбили пять иранских баллистических ракет, сообщили вооруженные силы королевства.

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Иорданские военные заявили, что все ракеты были перехвачены и уничтожены. Системы ПВО "справились с пятью ракетами, прилетевшими из Ирана и нацеленными на территорию королевства", говорится в сообщении.

Это произошло после того, как Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что его ВВС нанесли удар с применением нескольких баллистических ракет по американской авиабазе и командному пункту Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Иордании.

Хроника 28 февраля – 29 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иордания Иран ракеты
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