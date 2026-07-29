В РФ сообщили об ударах по порту Николаев и двум судам с военными грузами восточнее Одессы

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российские военные вечером 28 июля и ночью 29 июля нанесли удары по целям в порту Николаев и двум связанным с ВСУ судам в районе Одессы, заявило Минобороны РФ в среду.

"В результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту Николаев (государственное предприятие "Николаевский морской торговый порт") поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенные для ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Вчера вечером российскими беспилотными летательными аппаратами на переходе морем восточнее Одессы нанесено поражение двум морским судам типа "сухогруз", доставлявшим вооружение и военное имущество в порты Одесса и Черноморск", - заявило министерство.