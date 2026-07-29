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ЦБ Узбекистана снова сохранил основную ставку на уровне 14%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение сохранить основную ставку на уровне 14% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ в среду.

Регулятор сообщил, что в июне 2026 года инфляция в Узбекистане в годовом выражении составила 6,4%, базовая инфляция (без учета сезонных и регулируемых цен) - 5,7%.

Прогноз инфляции по итогам 2026 года подтвержден на уровне около 6,5%, а экономического роста - в размере 7,5-8%.

ЦБ отмечает, что в июне текущего года наблюдается краткосрочное ускорение инфляции под влиянием роста цен на энергоносители и уголь.

"Денежно-кредитная политика Центрального банка по-прежнему направлена на снижение инфляции до целевого уровня в 5%, обеспечение макроэкономической стабильности и сохранение покупательной способности населения", - подчеркивает регулятор.

Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 16 сентября.

Ставка на уровне 14% действует с 24 марта прошлого года, когда она была повышена с 13,5% годовых.

Узбекистан
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