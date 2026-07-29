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Пекин выступил против запрета Вашингтона на ввоз в США роботов-гуманоидов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Китай выступает против американского запрета на ввоз в США роботов-гуманоидов, заявила в среду представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай всегда выступал категорически против американского злоупотребления введением ограничений под предлогом защиты национальной безопасности. Выступаем и против давления на китайские компании", - ответила она на вопрос о введенном США запрете на импорт роботов-гуманоидов.

Мао Нин добавила, что Пекин предпримет необходимые меры, чтобы "отстоять законные права и интересы китайских компаний".

Ранее Американская Федеральная комиссия по связи объявила о запрете на "импорт передовых роботизированных устройств (мобильных роботов, включая роботов-гуманоидов и роботов-собак)", из опасений, что это "может подорвать экономическую и национальную безопасность США". Кроме того, Штаты ввели запрет на импорт инверторов. В документе не упоминаются страны-экспортеры, однако, как отмечает The Global Times, Китай является крупнейшим в мире производителем роботов-гуманоидов и инверторов.

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