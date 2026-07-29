Пашинян после разговора с Путиным сообщил о достигнутом взаимопонимании по ряду вопросов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным состоялся, по ряду вопросов достигнуто взаимопонимание.

"Диалог состоялся, мы провели долгий разговор. По крайней мере, по ряду вопросов мы пришли к взаимопониманию", - сказал Пашинян журналистам в среду.

Он отметил, что "самый важный вопрос в том, что Армения имеет легитимное право формулировать для себя альтернативы". "И я сказал президенту России, что мы заявили об этом пути и пойдем этим путем, особенно сейчас, когда народ Армении проголосовал за это. Я не представляю, чтобы мы в результате нашей политики можем оказаться в ситуации, когда Армения не будет иметь альтернатив, это время прошло, когда у нас не было альтернатив", - заявил Пашинян.

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