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Трамп анонсировал удары по Ирану в ответ на обстрел базы США в Иордании

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ВС США нанесут удары по Ирану в ответ на проведенный Тегераном обстрел американской военной базы в Иордании, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Президент сказал, что США нанесут удары по Ирану в ответ на внезапный ночной обстрел американских сил", - сообщил в эфире Fox News журналист этого телеканала Трей Ингст.

Он пересказывал еще не выпущенное в эфир интервью, которое взял у президента.

По словам журналиста, Трамп не собирается выходить из переговорного процесса с Ираном. Президент отметил, что Тегерану "дадут возможность продолжить переговоры".

Говоря об ударах США и Саудовской Аравии в ночь на среду по проиранскому военизированному формированию в Ираке, Трамп заверил, что операция координировалась с Багдадом.

Корпус стражей исламской революции Ирана в ночь на среду атаковал американскую базу в Иордании с применением баллистических ракет, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Силы КСИР выпустили несколько баллистических ракет с территории из Ирана в попытке внезапного нападения на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке. Все иранские ракеты были успешно перехвачены", - заявили в CENTCOM.


Хроника 28 февраля – 29 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран Ирак США
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