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Противоракет США хватит только на месяц крупных боевых действий против Ирана

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пентагон располагает арсеналом из менее чем 900 противоракет Patriot и около 200 противоракет THAAD, в случае возобновления крупномасштабных боевых действий против Ирана этого может хватить лишь на месяц интенсивного использования, следует из исследования вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) (признан в РФ нежелательной организацией).

По его данным, в ходе операции "Эпическая ярость" против Ирана с 28 февраля по 8 апреля вооруженные силы США израсходовали 1300 противоракет Patriot и примерно 250 THAAD, отражая воздушные атаки. Еще не менее сотни таких ракет было потрачено в ходе последующих боестолкновений.

Перед началом вооруженного конфликта с Ираном вооруженные силы США располагали 2330 противоракетами Patriot и 452 противоракетами THAAD, указывается в исследовании.

При этом отмечается, что сокращение запасов может вынудить Соединенные Штаты и их партнеров по коалиции пойти на больший риск в случае возобновления военных действий против Ирана. Кроме того, хороших альтернатив системам противоракетной обороны Patriot и THAAD у США нет. Корабли ВМС, оснащенные противоракетами Standard, которые способны отражать воздушные атаки, как правило, находятся слишком далеко от районов перехвата.

Иран США Пентагон
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