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Вэнс провел встречу с главой Минобороны Саудовской Аравии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бен Салман в ходе встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом заявил, что королевство выступает за деэскалацию в отношениях с Ираном, сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник.

"Наследный принц хотел донести до Вэнса, что удары по Ираку не означают, что Саудовская Аравия выступает за эскалацию, а скорее, что она готова защищаться в случае необходимости", - заявил собеседник портала.

Axios отмечает, что глава Минобороны Саудовской Аравии посетил Белый дом на следующий день после встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом.

"Принц Халид сказал Вэнсу, что Нетаньяху настаивает на эскалации отношений с Ираном, в то время как Саудовская Аравия хочет деэскалации, потому что это более плодотворный путь", - сказал источник портала.

Собеседник добавил, что Саудовская Аравия должна была дать решительный отпор в Ираке, чтобы направить сигнал поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене и удержать их от совершения аналогичных нападений на королевство.

По данным портала, Халид бен Салман также сказал Вэнсу, что королевство может справиться с ситуацией с хуситами и не нуждается во вмешательстве США на данном этапе.

Саудовцы также ведут переговоры с хуситами, сообщил источник.

Белый дом Саудовская Аравия Джэй Ди Вэнс
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