Корабли России и Индонезии провели учение в Японском море

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российский корвет "Совершенный" и индонезийский фрегат "Густи Нгурах Рай" провели в Японском море совместное учение "Орруда-2026", сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) в четверг.

"Экипажи кораблей двух дружественных стран провели тренировки по противодействию безэкипажным катерам (БЭК) и беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) с проведением стрельб из автоматических артиллерийских установок и стрелкового оружия", - говорится в сообщении флота.

По данным пресс-службы, в ходе завершающего этапа учения экипажи кораблей двух стран отразили условные атаки средств воздушного нападения с поиском воздушной цели и условным применением по ней корабельных средств противовоздушной обороны.

Также экипажи кораблей двух стран провели тренировки по поиску, спасению и эвакуации раненых на воде. "Для отработки совместных задач были задействованы палубные вертолёты", - сказано в сообщении пресс-службы ТОФ.

По информации флота, в рамках учения корвет и фрегат провели маневрирование и тренировку по связи с использованием различных видов сигнализации.

"Затем экипажи кораблей двух стран провели досмотровые действия подозрительных судов, блокирование и освобождение условно захваченного "террористами" судна силами подразделений антитеррористической деятельности кораблей", - сообщил ТОФ.

25 июля во Владивостоке состоялась торжественная церемония открытия российско-индонезийских военно-морских манёвров "Орруда-2026".

Учения открыли командующий ТОФ Военно-морского флота России Виктор Лиина и главнокомандующий ВМС Индонезии Мухаммад Али.

Это вторые военно-морские учения кораблей России и Индонезии "Орруда". Первые прошли в Яванском море в ноябре 2024 года. Тогда от российской стороны в учении были задействованы корветы ТОФ "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга". От индонезийской - фрегат "Густи Нгурах Рай" и корвет "Франц Каисиепо".