Рынки акций Европы завершили торги в среду в минусе, за исключением Британии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в среду, исключение составил британский индикатор.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,29% - до 645,01 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,34%. Германский DAX потерял 0,01%, французский CAC 40 - 0,60%, итальянский FTSE MIB - 0,49%, испанский IBEX 35 - 1,59%.

Участники рынка оценивали геополитические новости, а также корпоративные отчетности.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказала эскалация напряженности на Ближнем Востоке.

Американский президент Дональд Трамп в среду пообещал жесткий ответ на удар Ирана по Иордании. "Мы ударим по ним сильно, - сказал он в интервью Fox News, употребив также нецензурную лексику. - Тяжко им придется".

Иранские ВВС ранее сообщили о нанесении удара с применением нескольких баллистических ракет по американской авиабазе и командному пункту Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Иордании.

Эти новости ослабили надежды на мирное урегулирование американо-иранского конфликта, а также стимулировали дальнейшее повышение цен на нефть.

Котировки акций нефтедобывающих компаний заметно выросли в среду, в том числе BP Plc (+3,4%), Shell и TotalEnergies (+2,8% у обеих).

Бумаги французской Kering подскочили на 16,9% после раскрытия квартальной отчетности. Выручка холдинговой компании в апреле-июне превзошла ожидания рынка.

Итальянская нефтегазовая Eni увеличила капитализацию на 7,1%. Компания в прошлом квартале нарастила чистую прибыль более чем в шесть раз, выручку - на 30% за счет скачка цен на нефть.

Рыночная стоимость Deutsche Bank повысилась на 1,1%. Германский банк во втором квартале получил прибыль и выручку лучше ожиданий, а также анонсировал buyback на 500 млн евро.

Котировки выпускающей потребительские товары Reckitt Benckiser поднялись на 4,3%. Британская компания отчиталась о росте выручки на 1,8% в первой половине года, а рост ее сопоставимых продаж превзошел прогнозы аналитиков. Reckitt Benckiser также сообщила об одобрении программы обратного выкупа акций на сумму до 500 млн фунтов стерлингов.

Акции Standard Chartered подорожали на 2,9%. Британский банк анонсировал buyback на $1 млрд, а его чистая прибыль за второй квартал оказалась лучше оценок экспертов.

Стоимость бумаг Remy Cointreau снизилась на 1,1%, хотя этот французский производитель алкогольной продукции отчитался о росте продаж в первом финансовом квартале и подтвердил годовой прогноз.

Нидерландский производитель оборудования для выпуска чипов ASM International потерял 4,8% капитализации, несмотря на сильные квартальные результаты и улучшение прогноза на 2027 год.

Котировки производителя очков EssilorLuxottica уменьшились на 2,1%. Компания отчиталась о замедлении органического роста выручки в апреле-июне до 8,7% в годовом сравнении с 11% в первом квартале.

Рост сопоставимых продаж Danone в минувшем квартале превзошел ожидания рынка, однако акции французского производителя продуктов питания подешевели на 2,3%.

Цена бумаг банка Intesa Sanpaolo снизилась на 0,4%, несмотря на улучшение годового прогноза и сильную отчетность.

Акции оборонной Rheinmetall взлетели на 6,1% после публикации предварительных данных о росте ее полугодовой выручки в 1,7 раза - выше ожиданий аналитиков. Операционная прибыль также превысила прогнозы рынка, сама компания улучшила годовой прогноз.

Горнодобывающая Anglo American сократила капитализацию на 0,6% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что компания обсуждает сделку по продаже алмазодобывающей De Beers за сумму около $1 млрд. В 2011 году предприятие оценивалось почти в $13 млрд.

Лидером падения в составе Stoxx 600 стал французский дом моды Hermes, рыночная стоимость которого упала на 11% после разочаровывающей отчетности за полугодие.