Индексы США в среду закрылись падением на 1,5-2,2%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в среду, основное внимание инвесторов было сосредоточено на итогах июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Решение поддержали девять из 12 членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), трое выступили за повышение ставки на 25 базисных пунктов.

Председатель центробанка Кевин Уорш в ходе пресс-конференции пообещал, что регулятор будет "действовать без колебаний" для достижения целевой инфляции в 2%. При этом в ходе июльского заседания члены руководства ЦБ обсуждали ряд вариантов изменения денежно-кредитной политики в будущем, сказал он.

Давление на котировки также оказал рост цен на нефть после очередного обмена ударами между США и Ираном.

Procter & Gamble Co. по итогам торгов сократила капитализацию на 1,9%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров снизил квартальную чистую прибыль на 16%, а выручка не оправдала прогнозов аналитиков. Сама компания ожидает замедления роста бизнеса в начавшемся фингоду.

Цена бумаг Lennox International упала на 21% после того, как этот производитель оборудования для систем климат-контроля ухудшил годовой прогноз прибыли и отчитался о квартальной выручке ниже ожиданий рынка.

Канадская Allied Gold потеряла 18,3% рыночной стоимости после новостей о расторжении сделки с китайской Zijin Gold, планировавшей купить ее за 5,5 млрд канадских долларов ($3,9 млрд).

Акции Visa Inc. подорожали на 0,6%. Оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы аналитиков.

Бумаги Ford Motor выросли на 2,1%. Автопроизводитель во втором квартале получил скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий, а также улучшил годовой прогноз.

Mondelez International, Biogen и Boston Scientific также опубликовали сильные отчеты. Рыночная стоимость первых двух повысилась на 4% и 1,8% соответственно, третьей - почти не изменилась.

Капитализация Microsoft Corp. сократилась на 0,7%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,3% перед публикацией их квартальных отчетов после закрытия рынка.

Котировки акций Alphabet Inc. повысились на 0,9%. Цена бумаг Apple Inc. снизилась на 0,6%. Amazon.com Inc. - на 1,8%, Oracle Corp. - на 1,9%, CoreWeave - на 9,6%, Advanced Micro Devices - на 5,5%, Super Micro - на 9,8%, Nvidia Corp. - на 3,6%, Micron - на 9,9%, Applied Materials - на 8,4%, SK Hynix - на 2,6%, SpaceX - на 3,3%, Tesla - на 3%.

Dow Jones Industrial Average упал на 2,19% - до 51594,14 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 1,52% - до 7316,15 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 1,74% и закрылся на отметке 24442,94 пункта.