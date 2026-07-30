Президент Узбекистана посетит Киргизию с государственным визитом

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - По приглашению президента Киргизии Садыра Жапарова президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 июля посетит республику с государственным визитом, сообщает в четверг пресс-служба киргизского лидера.

В ходе визита запланированы переговоры в формате тет-а-тет и в расширенном составе. По итогам планируется подписание ряда межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.

"Предстоящий государственный визит станет значимым этапом в дальнейшем укреплении киргизско-узбекских отношений, основанных на принципах дружбы, доверия и взаимной поддержки", - отметили в пресс-службе.