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Президент Узбекистана посетит Киргизию с государственным визитом

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - По приглашению президента Киргизии Садыра Жапарова президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 июля посетит республику с государственным визитом, сообщает в четверг пресс-служба киргизского лидера.

В ходе визита запланированы переговоры в формате тет-а-тет и в расширенном составе. По итогам планируется подписание ряда межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.

"Предстоящий государственный визит станет значимым этапом в дальнейшем укреплении киргизско-узбекских отношений, основанных на принципах дружбы, доверия и взаимной поддержки", - отметили в пресс-службе.

Шавкат Мирзиёев Узбекистан
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