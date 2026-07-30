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ЕС объявил тендер на создание гигафабрик ИИ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг тендер на создание до семи гигафабрик ИИ по всей Европе в рамках своей масштабной инициативы по ускорению европейского технологического суверенитета и стремления стать континентом ИИ.

"Открытие конкурса на создание гигафабрик ИИ представляет собой важный этап в реализации наших амбиций по созданию континента ИИ. Доступ к вычислительным мощностям гигафабрик ИИ является стратегической необходимостью для Европы по мере ускорения развития искусственного интеллекта", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.

Согласно планам Еврокомиссии, инициатива, возглавляемая промышленностью и поддерживаемая финансированием ЕС и национальных фондов в размере до 10 млрд евро, должна привлечь не менее 20 млрд евро частных инвестиций по всему Евросоюзу.

Как ожидается, гигафабрики ИИ объединят передовые процессоры ИИ, программное обеспечение и облачные технологии, высокоскоростное подключение и энергоэффективные центры обработки данных. "Вместе с европейской сетью из 19 фабрик ИИ они укрепят технологическое лидерство, устойчивость и стратегическую автономию Европы", - прогнозируют в Брюсселе.

В ЕК отмечают, что эта инициатива призвана обеспечить Европе "возможность разработки передовых технологий искусственного интеллекта на собственной инфраструктуре в соответствии с правилами и ценностями ЕС".

"Технологии ИИ, разработанные в гигафабриках ИИ, будут соответствовать стандартам ЕС в области защиты данных, безопасности и этики", - говорится в сообщении ЕК.

Заявки могут подавать "консорциумы или специальные организации, объединяющие компании, государственные структуры, инвесторов и других партнеров". Гигафабрики ИИ могут быть созданы в одном государстве ЕС либо на одной площадке, либо в нескольких местах. Они могут включать трансграничные разработки в нескольких государствах-членах союза с использованием распределенных вычислительных мощностей ИИ.

ЕС Евросоюз ЕК Еврокомиссия ИИ
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