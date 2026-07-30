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Чистая прибыль British American Tobacco в I полугодии упала почти на 30% при росте выручки на 1,4%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Табачный концерн British American Tobacco (BAT) резко сократил чистую прибыль в первом полугодии 2026 года, несмотря на небольшой рост выручки.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в январе-июне составила 12,24 млрд фунтов стерлингов ($16,45 млрд) по сравнению с 12,07 млрд фунтов за аналогичный период предыдущего года. Рост показателя без учета курсовых разниц составил 2,9%.

Чистая прибыль BAT в первом полугодии сократилась до 3,16 млрд фунтов с 4,51 млрд фунтов годом ранее. Показатель в расчете на акцию упал на 28,6% до 145,3 пенса.

Тем временем скорректированная прибыль в расчете на акцию увеличилась на 7,9% до 164 пенсов. Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самой BAT, предполагал, что показатель составит 158,5 пенса.

BAT по-прежнему рассчитывает, что темпы роста ее выручки и операционной прибыли в 2026 году будут ближе к нижней границе прогнозного диапазона в 4-6%, говорится в пресс-релизе. При этом рост скорректированной прибыли на акцию ожидается в середине диапазона 5-8%, тогда как раньше предполагалось, что темпы увеличения показателя будут ближе к нижней границе.

Акции BAT теряют в цене 3,7% на торгах в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла на 8,4% до 102,2 млрд фунтов.

British American Tobacco
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