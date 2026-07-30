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Вэнс и Нетаньяху встречались один на один в Вашингтоне для обсуждения разногласий

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник провели разговор наедине, сообщает в четверг Axios со ссылкой на источники.

"Израильские и американские чиновники сказали, что Вэнс и Нетаньяху во вторник вечером в Вашингтоне говорили напрямую и с глазу на глазу о разнице в их взглядах", - сообщает портал.

По словам израильского чиновника, Нетаньяху обсуждал с Вэнсом его критику в адрес израильского правительства. "Это был открытый и честный разговор", - сказал собеседник портала.

Американский чиновник также подтвердил, что беседа носила прямолинейный характер. Другой американский госслужащий отметил, что стороны обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, возможности США и Израиля для дальнейшего сотрудничества и что разговор не носил конфронтационный характер.

Axios напоминает, что Вэнс считается наиболее активным защитником дипломатического подхода в решении кризиса США с Ираном; в свою очередь Нетаньяху был критически настроен по отношению к американо-иранскому меморандуму и к роли Вэнса в урегулировании конфликта. Вместе с тем, напоминает портал, Вэнс обвинял Нетаньяху в противодействии меморандуму и в недостаточной поддержке президента США Дональда Трампа, предостерегал Израиль от нежелания сотрудничать. Также вице-президент говорил, что Нетаньяху задействовал своих помощников и союзников в СМИ США и Израиля для подрыва политических позиций Вэнса.

США Израиль Биньямин Нетаньяху Джей Ди Вэнс
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