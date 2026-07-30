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В Испании отменили чрезвычайное положение в связи с пожарами

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Испании Педро Санчес отменил чрезвычайное положение в стране в связи с улучшением ситуации с природными пожарами, сообщает в четверг El País.

"Возгорания почти полностью потушили", - цитирует издание заявление премьера.

Ранее чрезвычайное положение национального уровня вводили в испанском автономном сообществе Мадрид и соседней с ним провинции Авила (автономное сообщество Кастилия и Леон).

Бушевавшие в Испании пожары уничтожили свыше 150 тыс. га лесных массивов. За последние дни свыше 170 тыс. человек были вынуждены либо эвакуироваться, либо ограничить свои поездки. Во вторник власти сообщили об улучшении обстановки близ Мадрида, хотя пожар ранее не удавалось взять под контроль.

Испания
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