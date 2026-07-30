Поиск

Аракчи предостерег Болгарию и Кипр от помощи в ударах по Ирану

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил власти Кипра и Болгарии о недопустимости предоставления своих военных баз для совершения военных действий в отношении Ирана, говорится в телеграм-канале министра в четверг.

Аракчи провел два телефонных разговора - с главами МИД Кипра и Болгарии Константиносом Комбосом и Велиславой Петровой-Чамовой.

"Глава МИД Ирана подчеркнул необходимость предотвратить любое злонамеренное использование враждебными силами иностранных баз, расположенными на Кипре, для совершения агрессивных действий против Ирана. Министр иностранных дел Кипра, в свою очередь, подтвердил приверженность Кипра принципам Устава ООН и международного права и заявил: страна, в контакте с правительством Великобритании, получила заверения в том, что иностранные базы, расположенные на Кипре, не будут использоваться против какой-либо страны, включая Иран", - говорится в сообщении.

В разговоре с болгарской коллегой Аракчи подчеркнул, что "согласие правительства Болгарии на запрос США о размещении американских военных самолетов на авиабазе "Безмер" с целью поддержки военной агрессии против Ирана нарушает принципы Устава ООН и основополагающие нормы международного права, противоречит дружественным отношениям двух народов".

"Мы ожидаем, что правительство Болгарии в срочном порядке пересмотрит принятое решение", - сказал Аракчи.

Он добавил, что любая страна, содействующая актам агрессии против Ирана, должна быть готова понести ответственность за свои действия.

Иран Болгария Кипр Аббас Аракчи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мелания Трамп помогла воссоединить пятерых детей с семьями из РФ и Украины

 Мелания Трамп помогла воссоединить пятерых детей с семьями из РФ и Украины

Во Франции задержали 275 человек в связи с поджогами в лесах

Продажи угля на Петербургской бирже в январе-июле оказались больше, чем за весь 2025 г.

 Продажи угля на Петербургской бирже в январе-июле оказались больше, чем за весь 2025 г.

Brent подешевела до $89,8 за баррель

Украина получит от ЕС еще 3,47 млрд евро на ПВО, БПЛА, ракеты и истребители

Пашинян отказался на данном этапе ставить Армению перед выбором между ЕАЭС и ЕС

 Пашинян отказался на данном этапе ставить Армению перед выбором между ЕАЭС и ЕС

В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

 В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

Сильные ливни в Китае привели к эвакуации более 46 тыс. человек

 Сильные ливни в Китае привели к эвакуации более 46 тыс. человек
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3401 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10833 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов