Аракчи предостерег Болгарию и Кипр от помощи в ударах по Ирану

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил власти Кипра и Болгарии о недопустимости предоставления своих военных баз для совершения военных действий в отношении Ирана, говорится в телеграм-канале министра в четверг.

Аракчи провел два телефонных разговора - с главами МИД Кипра и Болгарии Константиносом Комбосом и Велиславой Петровой-Чамовой.

"Глава МИД Ирана подчеркнул необходимость предотвратить любое злонамеренное использование враждебными силами иностранных баз, расположенными на Кипре, для совершения агрессивных действий против Ирана. Министр иностранных дел Кипра, в свою очередь, подтвердил приверженность Кипра принципам Устава ООН и международного права и заявил: страна, в контакте с правительством Великобритании, получила заверения в том, что иностранные базы, расположенные на Кипре, не будут использоваться против какой-либо страны, включая Иран", - говорится в сообщении.

В разговоре с болгарской коллегой Аракчи подчеркнул, что "согласие правительства Болгарии на запрос США о размещении американских военных самолетов на авиабазе "Безмер" с целью поддержки военной агрессии против Ирана нарушает принципы Устава ООН и основополагающие нормы международного права, противоречит дружественным отношениям двух народов".

"Мы ожидаем, что правительство Болгарии в срочном порядке пересмотрит принятое решение", - сказал Аракчи.

Он добавил, что любая страна, содействующая актам агрессии против Ирана, должна быть готова понести ответственность за свои действия.