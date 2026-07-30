Польша и НАТО активировали системы ПВО после нарушения польского воздушного пространства

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что обсудил в четверг с премьер-министром Польши Дональдом Туском нарушение воздушного пространства Польши после падения минувшей ночью неизвестного объекта на ее территории на границе с Украиной.

"Польша и НАТО активировали свои системы противовоздушной и наземной обороны", - написал Рютте в соцсети X.

Он заявил о солидарности альянса с Польшей и пообещал продолжать укреплять готовность "к защите от любой угрозы, включая ракетные удары".

Ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что неизвестный объект нарушил восточную границу республики в ночь на четверг, после чего исчез с радаров. Сообщалось, что объект упал в неосвоенной местности недалеко от города Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве (регион на границе с Украиной и Белоруссией). Было начато расследование на месте происшествия.

Туск утверждает, что это могла быть российская крылатая ракета Х-101. При этом он отметил, что "нет оснований полагать, что целью была Польша".