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США ввели санкции против российской компании за связь с иранской авиакомпанией Mahan Air

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - США ввели санкции против российской логистической компании ООО "Эйркаргопро", которая, по мнению Вашингтона, поддерживает деятельность иранской авиакомпании Mahan Air, сообщило в четверг Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Всего новые ограничения затронули одного человека и пять компаний, включая российскую. Под санкциями оказались гражданин КНР, связанный с компанией Shanghai Elite International Travel Co; китайская логистическая компания Shanghai Wings International Logistics, индийская компания Skiez Travels and Logistics, компания по разработке программного обеспечения Dadenegar Startup Studio, турецкая Cagri Duransoy.

"OFAC вводит санкции против шести организаций и физических лиц в Китае, Индии, России и Иране, включая несколько компаний, которые выступают генеральными агентами по продажам для иранской авиакомпании Mahan Air, уже находящейся под санкциями США и Европейского союза", - говорится в пресс-релизе, распространенном Минфином.

В США утверждают, что Mahan Air содействует деятельности Корпуса стражей Исламской революции (КСИР): предоставляет услуги по перевозке сотрудников сил "Кудс" КСИР, помогает в закупках и транспортировке БПЛА и вооружений.

США Иран ООО "Эйркаргопро" Mahan Air
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