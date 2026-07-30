Саудовская Аравия готовит наступление на позиции хуситов в Йемене

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия собирается приступить к крупной военной кампании против хуситов в Йемене с целью снять их блокаду против саудовских портов на Красном море, сообщает в четверг The Guardian со ссылкой на источники.

"По мнению йеменских источников, Саудовская Аравия готовится к массированному наступлению на хуситов с моря и, вероятно, по суше в центральном Йемене, с целью прорвать их блокаду нефтяного экспорта в Красном море", - информирует газета.

По словам источников, на территории Йемена наблюдается передислокация связанных с Саудовской Аравией сил; идет концентрация подразделений для возможной атаки на провинцию Эль-Байда, которую хуситы заняли в 2020-2021 годах.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия выступила с инициативой учредить коалицию обороны с участием десятков стран, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Красном море. По итогам соответствующей встречи среди стран, подписавших совместную декларацию, были Кувейт, Сомали, Катар, Турция, Пакистан, Иордания, Египет, Судан, Сомали и Джибути. Эр-Рияд также предлагал присоединиться к коалиции США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии.

В июле поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде в отношении саудовских судов и атаковали саудовские танкеры в Красном море, а позднее заявили об ударах по объектам компании Saudi Aramco на территории королевства. Попытки Саудовской Аравии и Египта убедить хуситов свернуть военную активность пока безуспешны.

The Guardian напоминает, что до нападения США и Израиля на Иран 28 февраля Саудовская Аравия экспортировала 80% энергоресурсов через Ормузский пролив. Теперь Эр-Рияду при поставках приходится полагаться на Красное море.