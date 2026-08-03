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Постпред США заявил, что сделки с Украиной по производству ракет-перехватчиков до зимы не будет

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер исключил возможность сделки до зимы по совместному с Киевом производству ракет-перехватчиков.

"Долгосрочная сделка по производству не будет заключена к этой зиме", - заявил он в понедельник в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что работа над соглашением продолжится, однако пока что сторонам нужно искать альтернативные способны снабжения Киева противоракетами.

"Главное сейчас, чтобы Украина как можно скорее получила ПВО, необходимые ей, чтобы пережить зиму", - пояснил он.

В то же время Уитакер отметил, что в отношении экспорта технологий производства наиболее продвинутых зенитных ракет для систем Patriot - PAC-3 существуют жесткие ограничения. "Мы не позволяем производить их никому и нигде, кроме как американским производителям в США", - заявил Уитакер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США пока не приняли решение о выдаче лицензии Украине на производство ракет для систем Patriot. Трамп отмечал, что речь идет о сложном вооружении, и потому "нужно быть осторожными, когда мы решаем разрешить кому-то их производить".


США Украина НАТО Мэтью Уитакер
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