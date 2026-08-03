Поиск

Италия ввела на месяц пограничный контроль с Испанией

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией и ввела пограничный контроль для прибывающих из-за миграционного кризиса в Сеуте, сообщает газета Ell Economista.

"Министерство внутренних дел Италии распорядилось приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией на один месяц и вновь ввести контроль в портах и аэропортах в связи с миграционным кризисом в Сеуте", - пишет издание.

Как отмечает газета, контроль будет выборочным, в первую очередь он направлен на граждан третьих стран, чтобы убедиться в наличии у них всех необходимых документов.

"Первоначально Италия намеревалась закрыть границу с Испанией полностью, но это вызвало бы чрезвычайный кризис в разгар высокого летнего туристического сезона", - пишет Ell Economista.

Как отметили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), Шенгенский кодекс границ допускает восстановление контроля на внутренних границах до полугода, однако ситуация не окажет особого влияния на планы российских туристов.

"Даже если какие-то страны введут усиленный контроль на границах, это не закроет Шенген для всех навсегда - мера временная и точечная. Но, конечно, она может добавить сложностей и задержек при поездках", - считает руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль.

Эксперт добавил, что события вряд ли отразятся на выдаче шенгенских виз, в том числе гражданам России. Правила выдачи краткосрочных виз остаются общими для всей зоны, а решения принимают национальные консульства исходя из собственной оценки рисков и действующей политической конъюнктуры.

В конце июля Сеута - эксклав Испании в Северной Африке - столкнулся с массовым наплывом мигрантов из Марокко.

Италия Сеута Испания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Италия ввела на месяц пограничный контроль с Испанией

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Сеуте после прорыва границы Испании остаются тысячи нелегалов

Испания пытается выявить радикалов и преступников среди проникших в Сеуту нелегалов

 Испания пытается выявить радикалов и преступников среди проникших в Сеуту нелегалов

Таиланд усилит меры безопасности на курортах после убийства двух россиян

 Таиланд усилит меры безопасности на курортах после убийства двух россиян

Нефть Brent подешевела до $83,22 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $83,22 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 3 августа

Инцидент произошел с танкером в Ормузском проливе у берегов Омана

 Инцидент произошел с танкером в Ормузском проливе у берегов Омана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3434 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10894 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов