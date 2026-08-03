Италия ввела на месяц пограничный контроль с Испанией

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией и ввела пограничный контроль для прибывающих из-за миграционного кризиса в Сеуте, сообщает газета Ell Economista.

"Министерство внутренних дел Италии распорядилось приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией на один месяц и вновь ввести контроль в портах и аэропортах в связи с миграционным кризисом в Сеуте", - пишет издание.

Как отмечает газета, контроль будет выборочным, в первую очередь он направлен на граждан третьих стран, чтобы убедиться в наличии у них всех необходимых документов.

"Первоначально Италия намеревалась закрыть границу с Испанией полностью, но это вызвало бы чрезвычайный кризис в разгар высокого летнего туристического сезона", - пишет Ell Economista.

Как отметили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), Шенгенский кодекс границ допускает восстановление контроля на внутренних границах до полугода, однако ситуация не окажет особого влияния на планы российских туристов.

"Даже если какие-то страны введут усиленный контроль на границах, это не закроет Шенген для всех навсегда - мера временная и точечная. Но, конечно, она может добавить сложностей и задержек при поездках", - считает руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль.

Эксперт добавил, что события вряд ли отразятся на выдаче шенгенских виз, в том числе гражданам России. Правила выдачи краткосрочных виз остаются общими для всей зоны, а решения принимают национальные консульства исходя из собственной оценки рисков и действующей политической конъюнктуры.

В конце июля Сеута - эксклав Испании в Северной Африке - столкнулся с массовым наплывом мигрантов из Марокко.