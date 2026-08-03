В Сеуте после прорыва границы Испании остаются тысячи нелегалов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Властям Испании приходится иметь дело с тысячами нелегальных иммигрантов, так и не покинувших район испанского анклава Сеута на северном побережье Африки после того, как они пробились через границу с Марокко, сообщают в понедельник западные СМИ.

Так, мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил журналистам, что в анклаве остаются от 3 до 5 тыс. мигрантов. По его словам, два центра приема мигрантов, один из которых предназначен для несовершеннолетних, переполнены и не справляются с нагрузкой.

По данным СМИ, также сотни мигрантов разбили лагерь на пляже Сеуты. Вблизи ведут патрулирование армейские и полицейские машины.

Вместе с тем, власти Испании сообщили, что за последние четыре дня около 69,5 тыс. мигрантов вернулись в Марокко. На испанской стороне границы погибли 72 человека, а на марокканской - 11.

Многие из нелегальных иммигрантов говорили в интервью местным телеканалам, что решили уехать, поскольку из-за закрытия магазинов остались без еды, а также столкнулись с враждебностью со стороны местных жителей и не смогли отправиться дальше на материковую часть Испании.

Сеута и другой испанский североафриканский анклав Мелилья расположены на средиземноморском побережье Марокко и периодически сталкиваются с попытками мигрантов пересечь границу, чтобы попасть в Европу.

В последние дни десятки тысяч мигрантов незаконно проникли в Сеуту из Марокко. В субботу Испания заявила, что ситуация "почти нормализовалась".

Накануне в МВД Марокко сообщали, что на прорыв нелегалы пошли под влиянием дезинформации из соцсетей, незаконных перевозчиков людей и неверных интерпретаций решений властей Испании в сфере миграции.