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Что случилось этой ночью: понедельник, 3 августа

Трамп объявил о начале переговоров между США и Ираном, 14 человек погибли в результате теракта в Пакистане, "Человек-паук" и "Одиссея" побили рекорд по сборам

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп сообщил, что переговоры между США и Ираном начнутся в понедельник днем. Он отметил, что согласился на переговоры по просьбе властей Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. По его словам, Тегеран также выразил желание вести диалог.

- Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости убедить Вашингтон выполнять условия меморандума о взаимопонимании, так как от этого зависит безопасность на Ближнем Востоке.

- Управление морских торговых операций Британии проинформировало об инциденте с танкером в Ормузском проливе недалеко от Омана. Капитан сообщил, что услышал взрыв рядом с судном. Власти проводят расследование.

- Москва не отказывается от переговоров с Киевом и готова рассмотреть конструктивные предложения, в том числе по новым форматам контактов, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

- Не менее 14 человек погибли, десятки получили ранения в результате подрыва террориста-смертника возле полицейского участка на северо-западе Пакистана.

- "Человек-паук: Новый день" и "Одиссея" обеспечили крупнейший уикенд в истории американского проката - около $430 млн. Большую часть - $355 млн - принесла четвертая часть франшизы о Человеке-пауке.

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