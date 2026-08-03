Нефть Brent подешевела до $83,22 за баррель

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко снижаются в понедельник благодаря надеждам на урегулирование ближневосточного конфликта.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в воскресенье, что решил не наносить запланированные массированные удары по Ирану, так как хочет попытаться добиться своих целей мирными способами.

По словам Трампа, повременить с ударами по Ирану его попросил сам Тегеран "и другие ближневосточные страны".

Позднее он заявил журналистам, что получил от Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ заверения о взаимопонимании с Ираном по проблеме Ормузского пролива.

"Они считают, что у нас есть сделка по Ормузу", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета.

Трамп выразил мнение, что соглашение, касающееся Ормузского пролива, будет заключено "в скором времени", но не уточнил, в чем оно может заключаться. Он сказал также, что США могут в любой момент возобновить удары по Ирану, если в этом будет необходимость.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $83,22 за баррель, что на $4,71 (5,36%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $1,05 (1,2%) до $87,93 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $5,2 (6,14%) до $79,47 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость выросла на $1,08 (1,29%) до $84,67 за баррель.

Цены на нефть завершили июль существенным ростом на фоне возобновления США и Ираном взаимных атак, Brent подорожала на 24%, WTI - на 21%.

"Главный вопрос заключается в том, не повторится ли на этой неделе сценарий прошлой недели: надежды на сделку снова рухнут, поскольку Иран займет жесткую позицию и продолжит использовать контроль над Ормузским проливом в своих интересах", - говорит аналитик IG Тони Сикамор. Этот сценарий, по его словам, предполагает новую атаку Тегерана на американскую военную базу или танкер в Ормузском проливе.