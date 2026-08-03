Испания пытается выявить радикалов и преступников среди проникших в Сеуту нелегалов

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Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Власти Испании пытаются обнаружить преступников и радикальных исламистов среди тех, кто остался в испанском анклаве Сеута на северном побережье Африки после массового наплыва нелегальных иммигрантов, сообщает в понедельник газета Confidencial.

"Спецслужбы рассматривают возможность того, что радикальные исламисты или джихадисты из населённых пунктов рядом с Сеутой могли раствориться в толпе, чтобы попасть на испанскую территорию", - передает издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах Испании.

В публикации отмечается, что в настоящее время гражданская гвардия и полиция Испании "анализируют видеозаписи массового проникновения в Сеуту и прочесывают улицы города, чтобы как можно скорее установить личности преступников, совершавших насильственные действия, а также возможных джихадистов, которые воспользовались коллапсом на границе, чтобы проникнуть на территорию страны".

"Спецслужбы задействовали все имеющиеся ресурсы, чтобы закрыть брешь в безопасности", - цитирует газета источника в МВД.

По информации издания, "даже точное число людей, въехавших в Сеуту и покинувших ее за последнюю неделю, неизвестно, несмотря на то, что правительство Педро Санчеса пытается демонстрировать нормализацию ситуации и успокаивать партнеров по Евросоюзу".

Лидеры 22 государств ЕС в субботу потребовали провести "экстренную видеоконференцию" министров внутренних дел Евросоюза для оценки ситуации, сложившейся в связи с незаконным проникновением тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута и выработки ответных мер. На вторник намечена срочная встреча министров внутренних дел стран ЕС,

"Мы не можем допустить массового и неконтролируемого пересечения границы, использования миграции или других гибридных угроз, создающих впечатление, что въезд в Европейский союз возможен незаконно и что незаконный въезд может затем превратиться в законное пребывание", - говорилось в открытом письме, адресованном ирландскому председательству в Совете ЕС, председателю Европейского совета Антониу Коште и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Письмо инициировала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, чья страна временно приостановила действие правил Шенгенской зоны в отношении Испании, и ее датской коллегой Метте Фредериксен, которая считает, что ЕС должен рассмотреть вопрос о приостановке сотрудничества с Испанией в рамках Шенгенской зоны.

Среди других подписантов - канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министры Венгрии, Швеции и Польши.

В частности, отмечали руководители 22 стран, "министрам следует рассмотреть возможность усиления поддержки пограничного агентства ЕС Frontex и повышения эффективности сотрудничества ЕС с Марокко".

В последние дни десятки тысяч мигрантов незаконно проникли в испанский анклав Сеута на севере Африки из Марокко. В субботу Испания заявила, что ситуация "почти нормализовалась".