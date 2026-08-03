Поиск

Таиланд усилит меры безопасности на курортах после убийства двух россиян

Таиланд усилит меры безопасности на курортах после убийства двух россиян
Архивное фото
Фото: Sirachai Arunrugstichai/Getty Images

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Таиланде усилят меры безопасности на курортах и займутся восстановлением доверия туристов после убийства двух россиян в Паттайе.

26 июля 17-летний Роман Назимов и его 22-летняя сестра Диана выехали из дома в Паттайе на мотоцикле и пропали. Позднее стало известно, что их убили два местных рецидивиста, которые хотели забрать их мотоцикл. Тела закопали в горах.

Министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пханчароенворакул распорядился усилить меры безопасности в туристических зонах по всей стране, увеличить численность персонала для тщательного наблюдения за местами повышенного риска и восстановить доверие туристов к Таиланду, пишет Thai Post. Предполагается патрулирование зон повышенного риска, инспекция и мониторинг ключевых мест, интеграция информации по вопросам безопасности между ведомствами, использование технологий и систем видеонаблюдения в основных туристических зонах, модернизация центров помощи туристам и повышение способности реагировать на чрезвычайные ситуации круглосуточно для оказания своевременной помощи.

"Это позволит предотвратить повторение подобных инцидентов и укрепить доверие туристов всех национальностей к тому, что Таиланд ставит безопасность своих посетителей превыше всего", - считает министр туризма.

Пханчароенворакул выразил соболезнования семье россиян и подтвердил, что правительство Таиланда относится к этому делу очень серьезно и сделает все возможное для обеспечения расследования.

Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео заявил, что власти королевства должны принять решительные шаги с целью вернуть доверие туристов к способности властей поддерживать правопорядок в королевстве, пишет South China Morning Post.

"Эти убийства шокировали каждого таиландца, особенно потому что речь идет о двух молодых людях, - заявил министр. - Такие инциденты влияют на доверие туристов, и нам нужно показать реальными действиями, что мы нацелены на усиление режима безопасности".

1 августа место преступления посетил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун, после чего принес извинения всем гражданам России.

По данным SCMP, предполагаемых убийц задержали в провинции Сакэу, граничащей с Камбоджей. Им также вменяют убийство таиландской семьи из трех человек.

МИД Таиланд Паттайя
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Испания пытается выявить радикалов и преступников среди проникших в Сеуту нелегалов

 Испания пытается выявить радикалов и преступников среди проникших в Сеуту нелегалов

Таиланд усилит меры безопасности на курортах после убийства двух россиян

 Таиланд усилит меры безопасности на курортах после убийства двух россиян

Нефть Brent подешевела до $83,22 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $83,22 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 3 августа

Инцидент произошел с танкером в Ормузском проливе у берегов Омана

 Инцидент произошел с танкером в Ормузском проливе у берегов Омана

Ближневосточные союзники заявили Трампу о сделке с Ираном по Ормузскому проливу

Израиль планировал участвовать в массированных ударах США по Ирану

 Израиль планировал участвовать в массированных ударах США по Ирану

В Мексике задержали главу картеля "Лос Рейос", за которого США обещали $5 млн

Не менее 14 человек погибли в Пакистане в результате атаки смертника

 Не менее 14 человек погибли в Пакистане в результате атаки смертника

Что произошло за день: воскресенье, 2 августа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10889 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3431 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов