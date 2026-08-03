Таиланд усилит меры безопасности на курортах после убийства двух россиян

Архивное фото Фото: Sirachai Arunrugstichai/Getty Images

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Таиланде усилят меры безопасности на курортах и займутся восстановлением доверия туристов после убийства двух россиян в Паттайе.

26 июля 17-летний Роман Назимов и его 22-летняя сестра Диана выехали из дома в Паттайе на мотоцикле и пропали. Позднее стало известно, что их убили два местных рецидивиста, которые хотели забрать их мотоцикл. Тела закопали в горах.

Министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пханчароенворакул распорядился усилить меры безопасности в туристических зонах по всей стране, увеличить численность персонала для тщательного наблюдения за местами повышенного риска и восстановить доверие туристов к Таиланду, пишет Thai Post. Предполагается патрулирование зон повышенного риска, инспекция и мониторинг ключевых мест, интеграция информации по вопросам безопасности между ведомствами, использование технологий и систем видеонаблюдения в основных туристических зонах, модернизация центров помощи туристам и повышение способности реагировать на чрезвычайные ситуации круглосуточно для оказания своевременной помощи.

"Это позволит предотвратить повторение подобных инцидентов и укрепить доверие туристов всех национальностей к тому, что Таиланд ставит безопасность своих посетителей превыше всего", - считает министр туризма.

Пханчароенворакул выразил соболезнования семье россиян и подтвердил, что правительство Таиланда относится к этому делу очень серьезно и сделает все возможное для обеспечения расследования.

Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео заявил, что власти королевства должны принять решительные шаги с целью вернуть доверие туристов к способности властей поддерживать правопорядок в королевстве, пишет South China Morning Post.

"Эти убийства шокировали каждого таиландца, особенно потому что речь идет о двух молодых людях, - заявил министр. - Такие инциденты влияют на доверие туристов, и нам нужно показать реальными действиями, что мы нацелены на усиление режима безопасности".

1 августа место преступления посетил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун, после чего принес извинения всем гражданам России.

По данным SCMP, предполагаемых убийц задержали в провинции Сакэу, граничащей с Камбоджей. Им также вменяют убийство таиландской семьи из трех человек.