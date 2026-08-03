Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Платье из мицелия гриба, открытие трехдольного астероида

Фото: Jacob King/PA Images via Getty Images

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые секвенировали ДНК из зуба средневековой женщины, останки которой покоились в Успенском соборе Княгинина монастыря, и выяснили, что останки принадлежали прабабушке великого князя Дмитрия Александровича.

- Приматологи из Великобритании, Германии, Нидерландов и США обнаружили, что аффилиативный телесный контакт накануне кормления снижает конкуренцию за еду у полудиких шимпанзе и бонобо.

- Исследователи описали 14 случаев беременности у 13 женщин, получивших терапию аутоиммунных заболеваний Т-лимфоцитами с химерными антигенными рецепторами. Беременности протекали нормально, без рецидивов заболеваний и осложнений.

- Ученые из Германии обнаружили новый способ мимикрии у паразитического жука майки обыкновенной. Чтобы привлечь пчелу, в гнезде которой личинки будут расти и питаться, они выделяют монотерпеноиды, имитируя цветочные ароматы. Личинки синтезируют эти вещества самостоятельно. Для пчел крайне важно реагировать на запах цветов, и потому специалисты называют обнаруженный механизм эволюционной ловушкой. Ученые предполагают, что описанная ими мимикрия позволила майке обыкновенной занять новые экологические ниши: они вылупляются ранней весной, когда цветов еще мало, поскольку могут позволить себе не зависеть от цветения.

- Китайские материаловеды разработали функциональную живую ткань из мицелия, которая может самовосстанавливаться и самоочищаться. Генетически модифицированные дрожжи позволили окрасить ее в разные цвета, а гифы другого гриба – повысить защиту от ультрафиолетового излучения. Ткань можно ремонтировать, заполняя дыры свежими гранулами мицелия. После высыхания они прочно соединяются с исходным материалом. А мелкие повреждения можно залечивались, сбрызнув материал несколькими микролитрами воды. Отросшие воздушные гифы делали поверхность гидрофобной: капли воды собирались в шарики и легко скатывались с материала, унося с собой загрязнения. Из полученных листов исследователи изготовили платье. Ученые подсчитали, что при выпуске тысячи тонн ткани в год себестоимость составит около $13 за квадратный метр, причем почти 40 процентов затрат придется на питательную среду для выращивания грибов.

- Восьмилетний ягуар из Бразилии по прозвищу Гаспар, помеченный GPS-передатчиком, меньше чем за год преодолел 2122 километра по лесам, саваннам, пастбищам и плантациям. Это рекордно длинный и продолжительный маршрут для этого вида хищников. Ранее считалось, что они расселяются максимум на 60–100 км. По одной из версий, отправиться в столь рискованное путешествие его вынудил конкурент, вытеснив с постоянной территории, иле же ягуар искал самку или место, более богатое на добычу.

- Применение антигистаминных препаратов при атопическом дерматите не производит клинически значимого эффекта и при этом сопряжено со значимой частотой побочных явлений. К таким выводам пришли американские и канадские исследователи, проведя систематический обзор и метаанализ. Атопический дерматит (экзема) — хроническое рецидивирующее заболевание кожи, которое характеризуется кожным воспалением и интенсивным зудом. Оно затрагивает около семи процентов взрослых и 13 процентов детей.

- Астероид Нису оказался первым известным трехдольным астероидом, вокруг которого еще и вращается крохотный спутник диаметром около одного километра, расположенный на расстоянии от 170 до 180 км. На поверхности астероида ученые заметили восемь краевых вмятин и две впадины, которые были интерпретированы как три доли, соединенные между собой двумя перешейками, и пять кратеров. Исследователи больше склоняются к идее, что Ниса – контактная тройная система, которая возникла из трех тел, слившихся на низкой скорости. Обнаружили Нису еще в середине XIX века, с тех пор она не раз становилась предметом интереса планетологов.

- Главное астрономическое событие августа – пик метеорного потока Персеиды, "парад планет", галактики и туманности. Что и когда наблюдать в последний месяц лета, рассказывается в этом материале.