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Финляндия предоставит Канаде ледокол для решения задач НАТО в Арктике

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Государственная финская компания Arctia подписала чартерное соглашение на эксплуатацию одного многоцелевого ледокола в канадской Арктике в конце 2026 года, сообщило во вторник министерство транспорта и связи.

"Финляндия обладает уникальной возможностью обеспечить не только собственную безопасность поставок и ледокольные услуги, но и поддержать своего партнера по НАТО. Это соглашение укрепляет безопасность и надежность поставок нашего союзника", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне.

Отмечается, что ледокольная деятельность является частью критической инфраструктуры Финляндии и, помимо обеспечения непрерывности критически важных перевозок, "ледокольное дело поддерживает военную мобильность".

Многоцелевой ледокол вернется в Балтийское море до начала ледокольного сезона.

Финляндия тесно сотрудничает с США и Канадой в области ледокольного дела, в том числе в рамках соглашения о сотрудничестве ICE Pact, подчеркивается в сообщении.

ICE Pact (Icebreaker Collaboration Effort Pact) - это трехстороннее соглашение между США, Канадой и Финляндией, подписанное 13 ноября 2024 года, направленное на совместное проектирование, строительство и развитие технологий для арктических и полярных ледоколов.

НАТО Финляндия Арктика Канада
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