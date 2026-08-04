Катар призвал нормализовать режим судоходства в Ормузском проливе

Фото: АР/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Катарское правительство выступает за нормализацию навигации в Ормузском проливе, заявил на пресс-конференции представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. Об этом сообщает "Аль-Джазира".

"Государство Катар придерживается четкой позиции (...) вернуться к нормальной ситуации в Ормузском проливе", - сказал он.

Аль-Ансари также сообщил, что на данный момент нет четких сроков достижения соглашения, однако подчеркнул, что МИД надеется, что стороны заключат его "как можно скорее".

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в ближайшее время Иран и Оман должны заключить соглашение об организации судоходства в Ормузском проливе. Согласно обсуждаемому плану, суда, следующие в Персидский залив, будут проходить по маршруту у иранского побережья, а выходящие из залива - у оманского. Отмечалось, что пошлины за проход судов через пролив взиматься не будут, однако соглашение предусматривает "сервисный сбор" для покрытия воздействия судоходства на экологию, обеспечения безопасности грузовых судов и танкеров, а также расходов на персонал. При этом ожидается, что доходы будут делиться поровну между Тегераном и Маскатом.