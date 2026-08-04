Молдавия вечером введет аварийное энергоснабжение, ожидаются отключения

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Дефицит электроэнергии ожидается в Молдавия во вторник вечером, заявил министр энергетики Дорин Жунгиету в соцсетях.

"Вечером 4 августа, с 21:00 до 23:00, энергосистема Молдовы столкнется с прогнозируемым дефицитом электроэнергии. С 21:00 до 22:00 он составит около 74 МВт.ч, а с 22:00 до 23:00 - около 56 МВт.ч. До закрытия энергетических рынков власти и операторы системы предприняли все возможные меры для закупки необходимого объема электроэнергии. Для поддержания стабильной работы энергосистемы предприятие Moldelectrica задействует механизмы аварийной поставки электроэнергии", - сообщил министр.

Он отметил, что весь регион испытывает последствия аномальной жары. Потребление электроэнергии значительно выросло, тогда как ее производство сократилось из-за погодных условий. Под влиянием сильной жары в стране и во всем регионе резко выросло потребление электричества. Ситуацию осложняет критическое снижение уровня воды в Дунае: из-за этого упали мощности охлаждения на некоторых электростанциях, и они не могут работать в полную силу. А поскольку Молдавия зависит от импорта энергии, региональный дефицит напрямую влияет на внутренний рынок.

"Низкий уровень воды в Дунае ограничивает работу ряда электростанций, поскольку вода необходима для охлаждения оборудования. Так как Молдавия является частью регионального энергорынка и зависит от импорта электроэнергии, региональный дефицит влияет и на объемы закупок страны",- отметил Жунгиету.

Он призвал жителей сократить потребление электроэнергии с 21:00 до 23:00. Гражданам рекомендуют выключить ненужное освещение и электроприборы, перенести использование стиральных машин, сушилок, электрических духовок и другой энергоемкой техники, ограничить работу кондиционеров и по возможности отказаться от использования лифтов.

"Каждый сэкономленный киловатт-час способствует снижению нагрузки на систему и помогает поддерживать электроснабжение всей страны", - сказал министр.

В то же время гражданам советуют подготовиться к возможным кратковременным перебоям с электроснабжением: зарядить мобильные устройства, иметь под рукой альтернативные источники освещения.

"Больницы, экстренные службы, объекты критической инфраструктуры и другие жизненно важные службы продолжат работать в обычном режиме. Ситуация находится под постоянным контролем энергетических операторов и профильных ведомств", - подчеркнул Жунгиету.

Как сообщалось, 28 июля правительство Молдавии ввело режим повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии сроком на 30 дней. Это решение принято на фоне рисков, связанных с низким уровнем воды в Днестре.