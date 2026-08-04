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ЕК вновь подтвердила цель полностью прекратить поставки нефти из РФ в ЕС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Цель Еврокомиссии (ЕК) - полностью прекратить снабжение Евросоюза российскими энергоносителями, заявила во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Наша цель, конечно, запретить окончательным образом энергоносители из России на европейском рынке. И мы на правильном пути для реализации этой стратегии. Российская нефть находится под санкциями ЕС", - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопрос о продолжении снабжения российской нефтью Венгрии и Словакии.

Она отметила, что эти две страны пока пользуются такой возможностью по особым причинам, из-за которых для них было сделано исключение, и у них есть разрешение импортировать российскую нефть.

"Но, конечно, мы работаем с Венгрией и Словакией для того, чтобы помочь им диверсифицировать снабжение и избавиться от российских углеводородов. Но в настоящее время эти два государства-члена имеют возможность это продолжать", - пояснила Итконен.

"А параллельно мы работаем над предложением о запрете российской нефти в ЕС. Это предложение будет представлено в нужное время", -

ЕК ЕС РФ нефть
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