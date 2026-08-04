Большинство прорвавшихся в испанскую Сеуту нелегалов вернулись в Марокко

Об этом заявил глава МВД Испании

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что из 72 тыс. иммигрантов, проникнувших на прошлой неделе в автономный испанский город Сеута, около 70 тыс. вернулись назад в Марокко, передают во вторник западные СМИ.

"По нашим оценкам, 72 тыс. человек незаконно проникли в Испанию и 70 тыс. уже покинули страну", - заявил он на брифинге после встречи глав МВД стран ЕС.

Он также отметил, что на данный момент испанские власти занимаются урегулированием правового статуса тех, кто остается на территории страны.

Марласка подчеркнул, что сложившаяся ситуация не подвергла опасности границы Шенгенской зоны.

Ранее европейские лидеры выразили обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. Так, лидеры Германии, Венгрии, Швеции и Польши призывали ЕС рассмотреть вопрос о приостановке сотрудничества с Испанией в рамках Шенгенской зоны. Италия, в свою очередь, вовсе приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией и ввела пограничный контроль для прибывающих из-за миграционного кризиса в Сеуте.

The Guardian напоминает, что автономный город обладает особым статусом в рамках Шенгенского соглашения. Это означает, что въезд на материковую часть Испании и выезд в другие страны ЕС требуют полного пограничного и паспортного контроля.

В последние дни десятки тысяч мигрантов незаконно проникли в Сеуту из Марокко. В субботу Испания заявила, что ситуация "почти нормализовалась". Однако, по оценкам испанских властей, тысячи человек, вернувшиеся в Марокко, остаются в районе Сеуты.