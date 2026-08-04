Турция заявила об угрозах продовольственной безопасности из-за атак в Черном море

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Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Власти Турции обратились с призывом ко всем сторонам принять меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, говорится в сообщении турецкого МИД.

"Если не будут приняты превентивные меры, эскалация в Черном море будет иметь многоплановые негативные последствия, включая угрозы продовольственной безопасности. В этой связи мы вновь призываем все заинтересованные стороны, прежде всего воюющие стороны, как можно скорее пойти на конкретные меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море", - отмечается в документе ведомства.

В нем уточняется, что накануне в Черном море пострадали принадлежащие турецким владельцам гражданские суда Yasar и Nadezhda. После того, как суда вышли из порта в Новороссийске, они подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов, отметили в МИД Турции.

В сообщении говорится, что в результате атак ранения получили члены экипажа, среди которых есть и турецкие граждане.