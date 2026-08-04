ВМС США за три недели блокады Ирана перехватили 45 торговых судов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили уже 45 торговых судов, которые направлялись в иранские порты или выходили из них, сообщило во вторник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 4 августа американские вооруженные силы перенаправили 45 коммерческих судов, вывели из строя два судна и взяли на абордаж еще два в рамках обеспечения блокады", - говорится в сообщении. Только за последние двое суток было перехвачено 10 судов, следует из данных CENTCOM.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. За два месяца силы командования, согласно его данным, перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и пропустили более чем 50 коммерческих судов, перевозивших гуманитарную помощь