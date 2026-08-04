В Абхазии на днях ожидают очередной партии бензина из России

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Абхазии из России отгружено около 1600 тонн бензина АИ-92, сообщил глава Минэнерго Абхазии Батал Мушба.

"Из них в ближайшие два дня ожидается поступление 350 тонн топлива. Еще 600 тонн - в течение недели. Дополнительные объемы планируется получить в течение 10-15 дней", - сказал Мушба на встрече с премьером республики Владимиром Делбой.

Министр отметил, что "действующие ограничения на отпуск бензина в 20 литров носят временный и вынужденный характер, они необходимы для сохранения имеющихся запасов и обеспечения максимально широкого круга потребителей".

По его словам, ситуация с дизельным топливом уже стабилизируется, и его отпуск на автозаправочных станциях возобновляется без ограничений.

В свою очередь Делба отметил, что правительство Абхазии совместно с российскими партнерами принимают меры для скорейшего сокращения дефицита топлива в республике. Он подчеркнул, что "приоритет в обеспечении горюче-смазочными материалами сохраняется за службами здравоохранения, обороны, правоохранительными органами, коммунальными службами и другими социально значимыми организациями".

Ранее гендиректор абхазской топливной компании "Апсны-Ойл" Олег Лакоба заявил журналистам, что сложности на топливном рынке Абхазии связаны с повышенным сезонным спросом и временными задержками поставок. "В августе в Абхазии традиционно фиксируется повышенный спрос, связанный с пиком туристического сезона и возросшим потреблением автомобильного топлива. Перебои имеют место, и их причиной стали логистические трудности в Российской Федерации. Однако все необходимые объёмы горючего уже законтрактованы и полностью оплачены. Мы ждем отгрузок, и они осуществляются. Иногда они идут с опозданием на несколько дней или неделю, но топливо все равно поступает в республику", - сказал Лакоба.

Он обратился к автовладельцам с просьбой не запасаться нефтепродуктами впрок и не создавать ажиотажа на заправочных станциях.