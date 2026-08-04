Топливо в Севастополе вновь будет в свободной продаже в двух крупнейших сетях АЗС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Все виды топлива поступят в свободную продажу в Севастополе в среду, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Завтра на АЗС сетей "Атан" и "ТЭС", как и сегодня, будет осуществляться свободная продажа всех видов топлива: АИ-95, АИ-92, дизельного топлива и премиальных марок", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Топливо отпускают в объеме 20 литров на автомобиль. Стоимость бензина Аи-92 снижена, она составляет не более 100 рублей за литр.

Как сообщалось, снижение стоимости бензина Аи-95 и дизельного топлива ожидается к середине августа.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму. В Севастополе в последние недели топливо продавали по QR-кодам на одной из сети АЗС, свободно - на отдельных АЗС другой сети. Во вторник возобновилась свободная продажа на заправках двух сетей.