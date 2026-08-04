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Катар, Оман и Пакистан продолжают способствовать диалогу между США и Ираном

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Катар, Оман и Пакистан, выступающие посредниками в переговорах США и Ирана, продолжают делать все возможное для достижения понимания между Вашингтоном и Тегераном, заявил во вторник представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Катар, Оман и Пакистан неустанно прикладывают усилия для налаживания взаимодействия Ирана и США, чтобы помочь им прийти к пониманию", - приводит слова аль-Ансари МИД Катара в социальной сети X.

Он отметил, что главным приоритетом для Катара сейчас являются сдерживание эскалации на Ближнем Востоке и продвижение дипломатического решения. Аль-Ансари подчеркнул, что работа над этим продолжается прямо сейчас, и несколько стран на Ближнем Востоке вовлечены в нее.

При этом представитель МИД отметил, что Катар пока не устанавливает сроков достижения соглашения между США и Ираном.

Катар Оман Пакистан Иран США
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