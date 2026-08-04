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В Белоруссии сообщают о возобновлении Латвией пропуска транспорта на границе двух стран

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Латвия начала пропускать транспортные средства на границе с Белоруссией, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

"Латвийская сторона уведомила белорусских пограничников, что с 21:00 в пункте пропуска Патерниеки (Григоровщина) она возобновила в полном объеме пропуск грузовых и легковых транспортных средств", - сообщили в ГПК.

31 июля был прекращен на неопределенное время пропуск транспорта через пункт Патерниеки в связи с "техническими сбоями в информационных системах", сообщалось на прошлой неделе со ссылкой на МВД Латвии.

Латвия 19 сентября 2023 года закрыла погранпереход Силене (Урбаны с белорусской стороны), оставив на границе с Белоруссией лишь один функционирующий пункт пропуска - Патерниеки (Григоровщина).

Латвия Госпогранкомитет Белоруссия
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