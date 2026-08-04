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В Сенате США приостановили ускоренное рассмотрение санкционного пакета против РФ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ от штата Джорджия Рафаэль Уорнок заявил, что добился постановки на паузу процедуры ускоренного рассмотрения законопроекта, дающего президенту США возможность вводить дополнительные ограничительные меры против России, сообщают во вторник американские СМИ.

Уорнок в своем заявлении пояснил, что не возражает против самой идеи санкций, однако обеспокоен, что законопроект в случае одобрения даст главе государства дополнительные возможности по введению пошлин против многих стран.

"Поддерживать Украину - это не означает - дать нынешнему, потерявшему рассудок, президенту, новые полномочия для того, чтобы вводить пошлины и тем самым - повышать нам цены на все товары", - подчеркнул сенатор.

Ранее в Сенате США планировали рассмотреть законопроект в ускоренном режиме, чтобы успеть проголосовать за него до летних каникул, которые начинаются 10 августа. Затем документ планировалось направить на рассмотрение Палаты представителей, которая уже находится на каникулах до сентября. СМИ сообщали, что рассмотрение документа в Палате представителей может пройти сложнее, чем в Сенате, так как у ряда конгрессменов есть возражения и уточнения.

США Сенат Джорджия Рафаэль Уорнок
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