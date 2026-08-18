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В ОАЭ заявили о пуске двух баллистических ракет со стороны Ирана

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Иран запустил две баллистические ракеты в сторону ОАЭ, однако обе упали, не долетев до территории страны, объявило во вторник министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов.

"Системы ПВО обнаружили две баллистические ракеты, запущенные из Ирана в сторону нашей страны. Одна из них упала за пределами территориальных вод страны, другая - в территориальных водах", - говорится в сообщении министерства в социальной сети X.

В Минобороны подчеркнули, что военные ОАЭ находятся в состоянии повышенной боевой готовности и готовы решительно ответить на любую угрозу в отношении страны.

Ранее министерство опубликовало предупреждение о возможной ракетной угрозе и призвало граждан укрыться в безопасном месте. В последний раз о ракетной угрозе в ОАЭ сообщалось в июне, однако тогда тревога оказалось ложной. До этого аналогичное сообщение публиковалось в мае.

ОАЭ Иран
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