Сырьевой трейдер Gunvor сменил название на Centalion и перерегистрируется в Сингапуре

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Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сырьевой трейдер Gunvor Group сменит название на Centalion Group и перенесет юридическую регистрацию с Кипра в Сингапур, сообщила компания.

Ребрендинг станет следующим этапом развития бизнеса после завершения ее выкупа менеджментом в декабре 2025 года. Новое название "призвано отразить развитие бизнеса в рамках новой структуры собственности, модели управления и стратегического видения будущего".

Сооснователь Gunvor Торбьорн Торнквист продал свою долю в компании ее менеджменту в конце 2025 года и покинул пост главного исполнительного директора. Centalion полностью принадлежит ее сотрудникам.

Название будет использоваться с сегодняшнего дня, при этом переход на новый бренд в дочерних компаниях, торговых офисах и подразделениях по всему миру займет несколько месяцев.

Планируемая смена юрисдикции на Сингапур, где компания присутствует с 2006 года, обусловлена, в частности, развитой правовой и деловой средой этой страны, а также хорошей финансовой и торговой инфраструктурой, отмечается в сообщении.

Основные торговые офисы Centalion, помимо Сингапура, останутся в Женеве и Хьюстоне, где работает председатель совета директоров и CEO Гэри Педерсен.

Компания является одним из крупнейших мировых трейдеров нефтью и нефтепродуктами, а также важным игроком на рынке сжиженного природного газа.