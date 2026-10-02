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Инженеры Boeing одобрили новый коллективный договор, что снимает угрозу забастовки

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Инженеры Boeing Co. одобрили последнее предложение компании по коллективному договору, что снимает угрозу забастовки, которая могла существенно ухудшить положение американского авиастроительного гиганта.

Профсоюз Society of Professional Engineering Employees in Aerospace (SPEEA), представляющий инженеров и технических специалистов компании, несколько месяцев вел с руководством компании переговоры относительно нового коллективного договора. Большинство из примерно 17 тысяч членов профсоюза проголосовали по нему в течение последней недели, пишет The Wall Street Journal.

SPEEA 1 октября сообщил, что договор поддержали около 68% из 13 тысяч входящих в профсоюз инженеров и ученых. Среди технических специалистов новый договор одобрен 53% голосов.

Главный исполнительный директор Boeing Келли Ортберг на сентябрьской конференции для инвесторов подчеркнул значимость решения профсоюза, предупредив, что любая приостановка работы нанесет ущерб деятельности компании.

"В случае забастовки программа сертификации самолетов Boeing 777 фактически остановится до возвращения инженеров к работе", - сказал он, добавив, что последствия затронут и производство самолетов.

Последнее предложение компании предусматривало повышение зарплат на 34% за четыре года, и лидеры профсоюза поддержали его. В результате средняя базовая зарплата инженеров в Boeing увеличится примерно до $208 тыс. в год, технических специалистов - до $163 тыс.

С начала 2026 года капитализация Boeing снизилась на 11,4%.

Boeing Boeing 777 Келли Ортберг SPEEA США
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