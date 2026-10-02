Хуситы заявили, что Саудовская Аравия нанесла 94 удара по Йемену за сутки

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Саудовские военные за прошедшие сутки нанесли 94 удара по ряду областей Йемена, в результате чего погибли мирные граждане, заявиили йеменские хуситы.

"За прошедшие 24 часа саудовские военные самолеты совершили 94 воздушных налета и ракетных удара по районам (удерживаемым хуситами - ИФ) в областях Сана, Саада, Таиз, Хадджа, Амран и Ибб, что привело к жертвам среди мирного населения", - сообщил представитель хуситов Яхья Сари в телеграм-канале в пятницу.

Он отметил, что в ударах принимали участие истребители F-15 и "Тайфун", вылетевшие с авиабаз в саудовских городах Хамис-Мушайт и Эт-Таиф. Запуски ракет проводились с позиций в районе городов Наджран и Джизан.

В свою очередь представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по борьбе против хуситов Турки аль-Малики заявил, что силы коалиции перехватили три баллистические ракеты, запущенные хуситами в сторону саудовского города Хамис-Мушаит.

Саудовская Аравия оказывает военную поддержку правительственным войскам Йемена, нанося авиационные удары по позициям хуситов в попытках вернуть утраченные территории. Йемен имеет для королевства огромное стратегическое значение, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив - южные "ворота" Красного моря - транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти. Хуситы ранее заявили, что будут блокировать проход саудовских танкеров через пролив.