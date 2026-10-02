Поиск

Хуситы заявили, что Саудовская Аравия нанесла 94 удара по Йемену за сутки

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Саудовские военные за прошедшие сутки нанесли 94 удара по ряду областей Йемена, в результате чего погибли мирные граждане, заявиили йеменские хуситы.

"За прошедшие 24 часа саудовские военные самолеты совершили 94 воздушных налета и ракетных удара по районам (удерживаемым хуситами - ИФ) в областях Сана, Саада, Таиз, Хадджа, Амран и Ибб, что привело к жертвам среди мирного населения", - сообщил представитель хуситов Яхья Сари в телеграм-канале в пятницу.

В миреПравительственные силы Йемена нанесли удары по хуситам в столице страныЧитать подробнее

Он отметил, что в ударах принимали участие истребители F-15 и "Тайфун", вылетевшие с авиабаз в саудовских городах Хамис-Мушайт и Эт-Таиф. Запуски ракет проводились с позиций в районе городов Наджран и Джизан.

В свою очередь представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по борьбе против хуситов Турки аль-Малики заявил, что силы коалиции перехватили три баллистические ракеты, запущенные хуситами в сторону саудовского города Хамис-Мушаит.

Саудовская Аравия оказывает военную поддержку правительственным войскам Йемена, нанося авиационные удары по позициям хуситов в попытках вернуть утраченные территории. Йемен имеет для королевства огромное стратегическое значение, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив - южные "ворота" Красного моря - транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти. Хуситы ранее заявили, что будут блокировать проход саудовских танкеров через пролив.

хуситы Йемен Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хуситы заявили, что Саудовская Аравия нанесла 94 удара по Йемену за сутки

ФАО прогнозирует спад мировой торговли зерном на 3,5% из-за проблем в Черном море

 ФАО прогнозирует спад мировой торговли зерном на 3,5% из-за проблем в Черном море

В Германии начали приватизацию национализированного подразделения "Газпрома"

Страны Европы согласились высвободить часть стратегических запасов дизтоплива

 Страны Европы согласились высвободить часть стратегических запасов дизтоплива

Brent подешевела на 2,39% до $99,92 за баррель

Инженеры Boeing одобрили новый коллективный договор, что снимает угрозу забастовки

 Инженеры Boeing одобрили новый коллективный договор, что снимает угрозу забастовки

Сырьевой трейдер Gunvor сменил название на Centalion и перерегистрируется в Сингапуре

 Сырьевой трейдер Gunvor сменил название на Centalion и перерегистрируется в Сингапуре

Лукашенко поблагодарил Трампа за открытую политику

В сентябре через Ормузский пролив провезли СПГ больше, чем за любой другой месяц после февраля

 В сентябре через Ормузский пролив провезли СПГ больше, чем за любой другой месяц после февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12050 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3818 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов