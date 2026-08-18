Астронавты NASA и ESA вернулись на борт МКС после завершения наружных работ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Астронавты, работающие на Международной космической станции (МКС), во вторник после многочасового выхода в открытый космос для проведения работ по замене вышедшей из строя антенны связи вернулись на борт орбитальной лаборатории, сообщило NASA.

Астронавт NASA Анил Менон и астронавт Европейского космического агентства (ESA) француженка Софи Адено, для которой это был первый выход в космический вакуум, демонтировали старую антенну, обеспечивавшую наряду с другими системами передачу данных и голосовую связь между Центром управления полётами в Хьюстоне и орбитальной лабораторией. Однако из-за затянувшегося демонтажа они не успели установить вместо нее запасную антенну на сегменте Z1 фермы МКС. Как отметили в NASA, соответствующие работы будут продолжены в ходе последующего выхода астронавтов в открытый космос.

Выход из шлюзового модуля Quest американского сегмента станции начался в 08:35 по времени Восточного побережья США (в 15:35 по Москве) и продлился около 6,5 часов. Он стал 282-м по счету в рамках работ по сборке, техническому обслуживанию и модернизации космической станции.

В настоящее время на МКС работает экипаж из семи человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт ESA Софи Адено.