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Не менее 100 человек погибли на золотодобывающем руднике в ЦАР

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере 100 человек погибли при обрушении шахты на кустарном золотодобывающем руднике в западной части Центральноафриканской Республики (ЦАР) на границе с Камеруном, сообщает в среду Le Figaro.

"Это катастрофа. Земля полностью обрушилась и засыпала людей", - передает издание рассказ очевидца.

Трагедия произошла накануне на кустарном золотодобывающем руднике в деревне Замбойе, примерно в 50 км от центральноафриканского города Бабуа. Поисковая операция продолжается.

Le Figaro напоминает, что в середине июня аналогичное обрушение унесло жизни десятков людей на золотодобывающем руднике Бе-Мбари, также расположенном на границе с Камеруном, в центральноафриканской префектуре Нана-Мамбере.

ЦАР Камерун
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