Штаты и Китай на поле ИИ: игра с нулевой суммой

Чат-бот китайской DeepSeek и блик логотипа американской ChatGPT Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" публикует вторую беседу нашего политического обозревателя Вячеслава Терехова с заместителем директора по научной работе ИМЭМО им. Е. М. Примакова Александром Ломановым. Она посвящена различным подходам к проблеме искусственного интеллекта в китайско-американских отношениях.

Мир будет разделен стеной искусственного интеллекта

Корр.: Не будем обсуждать все вопросы, по которым лидеры двух стран говорили, но остановимся на одном из важнейших, по которым у Китая и США есть кардинальные разногласия и которые влияют на весь мир, - это отношение к развитию искусственного интеллекта. Этот фактор в политике абсолютно новый, неизведанный, и потому может быть чрезвычайно опасным. Нельзя исключить, что причиной встречи в Белом доме президента Трампа с руководителями крупнейших американских технологических компаний для обсуждения ситуации с регулированием искусственного интеллекта были разногласия во время переговоров Трампа с Си.

Ломанов: Наличие разногласий наслаивается на отсутствие ясного понимания, как регулировать эту сферу. Обе страны воспринимают искусственный интеллект как возможность прорыва на качественно новый уровень национальной мощи.

В Китае сохранилась приверженность объективным законам исторического развития. Искусственный интеллект в этом контексте воспринимают как квинтэссенцию нового этапа научно-технической революции. История подсказывает, что каждый виток научно-технической революции порождал лидеров, которые выходили вперед и обретали очень мощные аргументы для глобального влияния. Паровая машина обеспечила могущество Великобритании. Электричество усилило континентальную Европу. Компьютеры и микроэлектроника помогли успеху США.

И сейчас американцы очень опасаются возможной победы Китая в гонке за передовым искусственным интеллектом. Это шанс стать глобальным лидером на всю перспективу 21-го века. Поэтому Америка никоим образом не хочет оказаться позади. Китай не менее ясно понимает, что если Америка выйдет вперед и получит абсолютное преимущество, делиться своими достижениями она станет – да и то не полностью - исключительно со своими приближенными союзниками.

В этом случае возникнет "стена" искусственного интеллекта между теми, кого Америка считает своими союзниками, и прочими странами. Чтобы попасть в первую группу, нужно будет соответствовать американским требованиям военно-политической и торгово-экономической лояльности. Принятие подобных требований означало бы для Китая потерю суверенитета. И это диктует безальтернативность пути развития национального искусственного интеллекта.

Передовые технологии нельзя купить

Корр.: Говоря другими словами, страна должна добиться технологического суверенитета?

Ломанов: Политика Трампа второй половины 2010-х годов подготовила Китай к этому выбору. Си Цзиньпин неустанно призывает к "научно-технической самостоятельности и самоусилению высокого уровня". Китайский лидер подчеркивает, что передовые технологии стало невозможно купить у иностранцев, их никак не получится выпросить у кого-то в качестве подарка. Их можно лишь создать собственными руками. По сути это те самые технологический суверенитет и самостоятельность, о которых часто говорят и в нашей стране.

Нет оснований надеяться, что Китай и США объединят свои технические возможности и знания для создания искусственного интеллекта в интересах всего человечества. Но обе стороны понимают, что искусственный интеллект становится все более могущественным и просчеты в этой сфере, выход искусственного разума из-под контроля человека крайне опасны. Подобный сценарий не только затормозит движение к лидерству: при неблагоприятном развитии ситуации он грозит полностью обнулить шансы той или иной страны на глобальное лидерство.

На первом этапе переговоров договорились начать диалог…

Корр.: Китай предлагает взаимный контроль за развитием искусственного интеллекта? Не помогать друг другу в развитии, а контролировать?

Ломанов: Китай постоянно напоминает США об ответственности крупных держав за судьбу человечества и решение глобальных проблем. Полномасштабное сотрудничество двух стран в сфере искусственного интеллекта пока невозможно. Между ними слишком много недоверия, менталитет игры с нулевой суммой препятствует открытому обмену знаниями в этой сфере. Попытки совместного регулирования не будут простыми, поскольку США не согласятся на принятие ограничений своей деятельности, в особенности если список ограничений сформулирует Китай.

И все же встреча Си Цзиньпина и Трампа в Вашингтоне не была пустой. Они договорились о создании двустороннего диалога по вопросам искусственного интеллекта для обмена мнениями о сопутствующих его развитию рисках и преимуществах. Первый диалог намечен на ноябрь этого года. Также есть договоренность о создании между странами канала связи по вопросам искусственного интеллекта. В случае необходимости это поможет предотвратить беду, если с искусственным интеллектом что-то пойдет не так.

Этот шаг соответствует новой парадигме отношений конструктивной стратегической стабильности между Китаем и США. Стороны не испытывают иллюзий в отношении намерений друг друга, но при этом стремятся избежать конфронтации. Там, где это возможно, они пытаются договариваться. Допускаю, что в среднесрочной перспективе взаимодействие по предотвращению неожиданных негативных последствий искусственного интеллекта поможет двум странам накопить доверие и расширить сферу сотрудничества по данной тематике.

…и, может быть, когда-нибудь они договорятся

Корр.: Можно предсказать примерно, когда это может произойти? Мы доживем до этой прекрасной поры?

Ломанов: Чтобы строить планы на будущее, нужны стабильность и предсказуемость. В политике Китая они присутствуют куда более весомо, чем в политике США, где нужно учитывать межпартийное соперничество, борьбу за места в Конгрессе и за президентскую власть. Китай намерен построить основы современной конкурентоспособной экономики к середине следующего десятилетия. Предположим, что эта цель будет достигнута. Тогда после 2035 года возникнет новая расстановка сил. Если к тому времени США не попытаются устранить конкурента силовым путем, существенное сокращение разрыва показателей развития двух стран создаст условия для их сближения и перехода к сотрудничеству по ключевым направлениям, включая искусственный интеллект.