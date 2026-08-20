В Пекине призвали Вашингтон изменить враждебную политику в отношении Пхеньяна

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Власти Китая считают, что Вашингтону необходимо изменить враждебную политику в отношении КНДР.

"Это проблема, которую должны решить Северная Корея и США. В частности, США должны изменить традиционно враждебную политику в отношении Северной Кореи", - приводит в четверг ЭФЭ слова главы МИД Китая Ван И на встрече с южнокорейским коллегой Чо Хеном.

Агентство отмечает, что в четверг Ван И должен встретиться с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном.