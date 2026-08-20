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В ЕК не опасаются относительно объёмов закачки газа в хранилища ЕС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) ведет работу со странами ЕС по вопросу заполнения газохранилищ, чтобы достичь адекватного уровня до начала отопительного сезона, заявила официальный представитель ЕК Эва Хрнчирова.

"Темпы выглядят немного медленнее, чем в предыдущие годы, но сейчас все идет хорошо, и на сегодняшний день мы очень близки к 62%. В преддверии следующей зимы в ЕС нет непосредственных опасений относительно безопасности газоснабжения", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Мы не стремимся к полному заполнению газовых хранилищ, как обычно. Мы обеспечиваем только 80% объема этих хранилищ, то есть уровень заполнения составляет всего 80%", - отметила представитель ЕК.

Она сообщила, что Еврокомиссия провела заседание координационной группы по газу, следующее совещание запланировано на сентябрь. По ее словам, на данном этапе нет признаков чрезвычайной ситуации.

В ответ на вопрос о последствиях событий в Ормузском проливе для снабжения Хрнчирова заявила, что при всей нестабильности ситуации "нет никакого риска для безопасности поставок".

По данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 18 августа выросли до 61,61%. Это на 17,13% ниже, чем средний показатель на эту дату за последние пять лет. За последние семь дней в среднем нетто-закачка составила 297 млн куб. м в сутки, что на 16,4% меньше среднего пятилетнего значения.

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 109 млрд куб. м активного газа. На мировом рынке СПГ в совокупности Европа стала крупнейшим импортером.

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