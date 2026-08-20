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Хуситы заявили об атаке на аэропорт и объект Saudi Aramco в Саудовской Аравии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили, что нанесли удары в районе города Наджран на юго-западе Саудовской Аравии, сообщает в четверг телеканал "Аль-Джазира".

Согласно данным представителей этого движения, они атаковали аэропорт и объект компании Saudi Aramco.

Хуситы указали, что удары стали ответом на "нарушение дроном Саудовской Аравии воздушного пространства в йеменской провинции Саада".

В июле хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и на атаку на международный аэропорт в Сане. Блокада распространяется на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них. В итоге из-за действий хуситов у саудовских судов возникли большие сложности при попытках пройти через Баб-эль-Мандебский пролив.

Кроме того, в последние недели хуситы стали периодически наносить удары по объектам на саудовской территории.

Saudi Aramco Йемен Саудовская Аравия
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Хуситы заявили об атаке на аэропорт и объект Saudi Aramco в Саудовской Аравии

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